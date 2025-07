Santa Catarina registra temperatura recorde de -10°C Frio intenso no Sul do país causa temperaturas abaixo de zero JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 02/07/2025 - 23h57 (Atualizado em 02/07/2025 - 23h57 ) twitter

Santa Catarina registra -10ºC, a menor temperatura do ano no Brasil

Uma onda de frio extremo fez com que Bom Jardim da Serra, em Santa Catarina, registrasse a menor temperatura do ano no Brasil, com termômetros marcando -10°C. Em Urupema, a temperatura chegou a -7°C, enquanto em São Joaquim árvores congelaram com -4°C. No Rio Grande do Sul, Getúlio Vargas teve a menor marca entre os 29 municípios com temperaturas negativas.

A previsão do Instituto Nacional de Meteorologia indica que as temperaturas no Sul devem permanecer cerca de cinco graus abaixo da média até sexta-feira. Em Porto Alegre, onde a mínima foi de 2°C, esforços são feitos para abrigar aproximadamente 450 pessoas em situação de rua devido ao frio intenso. A massa de ar polar responsável por essa queda nas temperaturas está se deslocando em direção ao Sudeste e ao Norte do país.

