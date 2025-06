Santos apresenta Alexandre Mattos após renovação com Neymar Renovação com Neymar traz benefícios financeiros e atrai novos jogadores JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 25/06/2025 - 22h27 (Atualizado em 25/06/2025 - 22h27 ) twitter

Um dia após a renovação com Neymar, Santos apresenta o novo ‘homem forte’ do futebol

Um dia após anunciar a continuidade de Neymar até dezembro, o Santos apresentou Alexandre Mattos como seu novo executivo de futebol. Apesar do desempenho em campo não ter sido o esperado, com apenas três gols em 12 partidas e duas lesões, Neymar trouxe benefícios fora das quatro linhas. Sua presença impulsionou o valor dos patrocínios, aumentou o número de sócios torcedores e duplicou os seguidores nas redes sociais do clube.

A renovação de Neymar representa um acréscimo de mais de R$170 milhões ao Santos, além de atrair jogadores interessados em atuar ao seu lado. A presença do atacante é vista como um ativo valioso para o clube, tanto em termos financeiros quanto esportivos. Segundo Alexandre Mattos, o compromisso e a dedicação de Neymar são evidentes, indicando que a história do jogador com o Santos ainda tem muito a oferecer.

