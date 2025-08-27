Logo R7.com
Santos apresenta Juan Pablo Vojvoda como novo técnico

Argentino assume comando com contrato de um ano e meio

O Santos apresentou o argentino Juan Pablo Vojvoda como novo técnico da equipe. Com um contrato de um ano e meio, ele já iniciou seus trabalhos no clube. Esta será sua segunda experiência no futebol brasileiro, após quatro temporadas no Fortaleza. A estreia de Vojvoda pelo Santos ocorrerá no próximo domingo contra o Fluminense.

