Santos apresenta lateral-direito Igor Vinícius, ex-São Paulo

Santos apresenta o lateral-direito Igor Vinícius, ex-São Paulo

O Santos apresentou oficialmente Igor Vinícius, lateral-direito que estava no São Paulo, como seu segundo reforço na janela de transferências deste meio de ano. O jogador assinou contrato com o clube até junho de 2028.

O clube continua sua busca por novos reforços, e um dos nomes em pauta é o do lateral-direito Mayke, cujo contrato com o Palmeiras está próximo do término. A partida entre Palmeiras e Santos, originalmente marcada para o retorno do Brasileirão no próximo fim de semana, foi adiada devido à participação do Palmeiras no Mundial de Clubes. A nova data ainda não foi divulgada.

