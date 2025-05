São Paulo vence por 3 a 0 no Campeonato Paulista Feminino Jogo contra Red Bull Bragantino foi transmitido pela RECORD News e PlayPlus JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 15/05/2025 - 23h38 (Atualizado em 15/05/2025 - 23h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

São Paulo vence o Red Bull Bragantino pela segunda rodada do Campeonato Paulista feminino

Na segunda rodada do Campeonato Paulista feminino de futebol, o São Paulo venceu o Red Bull Bragantino por 3 a 0. O jogo foi transmitido pela RECORD News e pela plataforma PlayPlus.

O primeiro gol do São Paulo veio com um pênalti cobrado por Kaká ainda no primeiro tempo. Antes do intervalo, Serrana fez um cruzamento que resultou no segundo gol, marcado por Crivelari. No segundo tempo, Camilinha ampliou o placar com um chute de pé esquerdo, garantindo a vitória do São Paulo.

Assista em vídeo - São Paulo vence o Red Bull Bragantino pela segunda rodada do Campeonato Paulista feminino

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!