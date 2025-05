Sarampo atinge níveis alarmantes nos Estados Unidos Texas registra mais de 700 casos em meio ao maior surto em mais de uma década JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 11/05/2025 - 00h27 (Atualizado em 11/05/2025 - 00h27 ) twitter

Organização Mundial da Saúde alerta para aumento de casos de sarampo pelo mundo

Os Estados Unidos enfrentam um surto significativo de sarampo, o maior em mais de dez anos, com mais de mil casos confirmados e três mortes registradas somente neste ano. O estado do Texas é o epicentro, com mais de 700 casos desde janeiro. A doença altamente contagiosa já se espalhou por todo o território americano, com 12 surtos identificados.

Desde a erradicação do sarampo nos anos 2000, os casos eram, em média, cerca de 180 por ano. Em 2025, esse número já ultrapassou mil, e a taxa de hospitalização está em 91%. O médico e governador do Havaí, Josh Green, alertou que uma em cada cinco pessoas infectadas necessitará de hospitalização e uma em cada mil poderá morrer. A baixa cobertura vacinal contribui para o aumento dos casos.

A situação gera preocupação no Brasil também, que já registrou cinco casos este ano. O país precisa manter uma alta taxa de cobertura vacinal para evitar a vulnerabilidade ao sarampo.

