Sargento da PMDF é afastado após agressão em briga de trânsito Vítima ferida registra queixa; sargento terá acompanhamento psicológico JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 03/07/2025 - 22h01 (Atualizado em 03/07/2025 - 22h01 )

PM do Distrito Federal afasta sargento que agrediu mulher durante briga de trânsito

A Polícia Militar do Distrito Federal afastou um sargento após ele agredir uma mulher durante uma discussão de trânsito em Taguatinga. O militar também teve seu porte de arma suspenso. A vítima sofreu ferimentos pelo corpo e registrou queixa na delegacia.

Imagens de câmeras de segurança mostram o sargento descendo do carro e discutindo com a mulher, que revidou após ser empurrada. As agressões continuaram na garagem do prédio até a intervenção dos vizinhos. A Polícia Civil investiga os crimes de lesão corporal e injúria.

A Corregedoria da PMDF abriu uma investigação e classificou o ato como covarde. A vítima expressou preocupação com possíveis novas agressões devido ao porte de arma do sargento e sugeriu a necessidade de acompanhamento psicológico para ele.

Assista ao vídeo - PM do Distrito Federal afasta sargento que agrediu mulher durante briga de trânsito

