Segunda fase do julgamento de P. Diddy começa na próxima semana Tribunal de Manhattan será palco da continuação do caso envolvendo o rapper JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 11/05/2025 - 00h32 (Atualizado em 11/05/2025 - 00h32 )

Segunda fase do julgamento do rapper P. Diddy começa na próxima semana

Na próxima semana, inicia-se a segunda fase do julgamento de Sean Combs, conhecido como P. Diddy, no Tribunal de Manhattan. O caso envolve acusações de crimes sexuais e coação, com a promotoria buscando convencer o júri do uso de sua influência na música para fins ilícitos.

A promotoria apresentará detalhes das acusações, enquanto a defesa revelará suas estratégias. Entre as testemunhas está Cassie Ventura, ex-namorada do rapper, que deve depor em breve. O julgamento ocorre em meio a denúncias contra figuras proeminentes do entretenimento nos Estados Unidos.

P. Diddy está detido desde o ano passado e enfrenta a possibilidade de prisão perpétua se condenado. O caso traz à memória escândalos como os de Jeffrey Epstein e Harvey Weinstein.

