Seleção brasileira realiza último treino antes de embarcar para o Equador Carlo Ancelotti comanda treino com elenco completo antes de partida decisiva 04/06/2025 - 00h12

Seleção brasileira desembarca no Equador para jogo das eliminatórias da Copa do Mundo

A seleção brasileira realizou seu último treino no centro de treinamento do Corinthians antes de viajar para o Equador para enfrentar a equipe local pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Carlo Ancelotti, técnico da seleção, contou com todos os 25 jogadores convocados, incluindo Marquinhos, Beraldo e Carlos Augusto, recém-saídos da final da Liga dos Campeões.

O treino também marcou o primeiro contato entre Ancelotti e Alexsandro, zagueiro do Lille, que pode ser escalado como titular na próxima partida. A imprensa teve acesso aos primeiros 15 minutos do treino; o restante foi realizado sem a presença dos jornalistas. Para o próximo confronto, Ancelotti não poderá contar com Rafinha, suspenso.

O Brasil ocupa a quarta posição nas eliminatórias com 21 pontos e busca se recuperar após a derrota para a Argentina. A equipe ainda tem chances de garantir uma vaga para a Copa do Mundo nesta Data FIFA, mas depende dos resultados de outras partidas.

