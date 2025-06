Torcedores organizados do Corinthians invadem a sede do clube em SP

Torcedores do Corinthians invadiram a sede do clube esta tarde (3). Segundo eles, foi um protesto provocado pela má gestão do clube que está mergulhado em dívidas e passa por mudanças na presidência, depois da votação de impeachment de Augusto Melo. O Corinthians ainda não se manifestou sobre a invasão.



