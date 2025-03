Seleção brasileira realiza último treino antes de enfrentar a Colômbia Dorival Jr. mantém mistério sobre escalação para jogo crucial das Eliminatórias JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 20/03/2025 - 00h24 (Atualizado em 20/03/2025 - 00h24 ) twitter

Seleção brasileira faz último treino antes do jogo contra a Colômbia pelas Eliminatórias da Copa

A seleção brasileira realizou seu último treino no estádio Mané Garrincha, em Brasília, antes do confronto decisivo contra a Colômbia pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. A partida é crucial para ambas as equipes, que disputam diretamente uma vaga no torneio.

O técnico Dorival Júnior não confirmou a equipe titular, mas indicou que João Pedro pode estar entre os escolhidos. A estratégia será manter as funções dos jogadores conforme desempenham em seus clubes, buscando conforto e eficiência em campo.

Além da preparação para o jogo, os jogadores Matheus Cunha e Estêvão visitaram o hospital da criança em Brasília, onde distribuíram camisas e trouxeram alegria aos pacientes.

