Senado aprova aumento de cadeiras na Câmara dos Deputados Proposta eleva número de deputados de 513 para 531 JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 26/06/2025 - 00h02 (Atualizado em 26/06/2025 - 00h15 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Senado aprova projeto que prevê aumento no número de deputados federais

O Senado aprovou um projeto que visa aumentar o número de deputados federais de 513 para 531. A proposta recebeu o mínimo necessário de 41 votos favoráveis para sua aprovação. Esse aumento resultaria em um custo adicional de mais de R$ 64 milhões por ano, considerando salários e benefícios.

A iniciativa surge como uma solução para atender a uma determinação do Supremo Tribunal Federal que exige a redistribuição de vagas entre os estados. Segundo dados do último censo do IBGE, essa alteração afetaria a representatividade de 14 estados, com sete ganhando e sete perdendo cadeiras. A oposição criticou o aumento de vagas, destacando que o projeto não especifica como serão tratadas as emendas parlamentares. Devido às alterações realizadas no Senado, o projeto retornará à Câmara dos Deputados para nova análise.

Assista ao vídeo - Senado aprova projeto que prevê aumento no número de deputados federais

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!