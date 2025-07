Senado dos EUA aprova projeto fiscal de Trump sobre segurança nas fronteiras Proposta amplia investimentos em defesa e corta verbas de saúde e educação JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 02/07/2025 - 00h09 (Atualizado em 02/07/2025 - 00h09 ) twitter

Trump consegue aprovação do Congresso para PL que destina mais verba à segurança das fronteiras

O Senado dos Estados Unidos aprovou um projeto de lei destinado a aumentar os recursos para a segurança das fronteiras e defesa, com uma votação apertada de 51 votos a favor e 50 contra, desempatada pelo vice-presidente J.D. Vance. Apenas três senadores republicanos se opuseram ao pacote fiscal.

A proposta agora segue para a Câmara dos Deputados antes de ser sancionada pelo presidente Donald Trump. O pacote busca restabelecer cortes de impostos do primeiro mandato de Trump e aumentar investimentos em defesa e segurança nas fronteiras, cumprindo promessas de campanha. Para financiar essas mudanças, estão previstos cortes em saúde, educação e energia limpa.

Elon Musk expressou preocupações sobre o possível aumento da dívida nacional com a aprovação do pacote. Em resposta, Trump afirmou que uma fiscalização mais rigorosa das empresas de Musk poderia resultar em economias significativas para o país. Durante a inauguração de um centro de detenção na Flórida, Trump celebrou a aprovação do projeto, referindo-se ao local como “Alligator Alcatraz” devido à sua localização pantanosa.

