Senado italiano aprova projeto para limitar cidadania Proposta restringe cidadania a filhos e netos; exceções para pedidos antes de março JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 15/05/2025 - 23h45 (Atualizado em 15/05/2025 - 23h45 )

Senado da Itália aprova PL que limita a concessão de cidadania italiana

O Senado da Itália aprovou um projeto de lei que limita a concessão de cidadania italiana apenas a filhos e netos de italianos. A proposta ainda precisa ser aprovada pela Câmara dos Deputados. Se aprovada, haverá uma exceção para processos protocolados antes de 27 de março; após essa data, os pedidos estarão sujeitos às novas regras.

O governo italiano justificou a medida devido à sobrecarga de pedidos em tribunais e prefeituras, além da falta de vínculo familiar com a Itália por parte de muitos requerentes. O Brasil, com um grande número de descendentes italianos, seria um dos países mais afetados pela mudança, com estimativas indicando que entre 32 a 35 milhões de brasileiros possam ter direito à cidadania italiana atualmente.

