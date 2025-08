Senador Marcos do Val recebe novas sanções judiciais Ministro Alexandre de Moraes impõe tornozeleira eletrônica após viagem não autorizada JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 04/08/2025 - 21h05 (Atualizado em 04/08/2025 - 21h05 ) twitter

Ministro Alexandre de Moraes determina que senador Marcos do Val use tornozeleira eletrônica

O ministro Alexandre de Moraes determinou que o senador Marcos do Val utilize uma tornozeleira eletrônica após ele retornar ao Brasil vindo da Flórida (EUA), desrespeitando a proibição de deixar o país. A decisão foi cumprida assim que ele desembarcou em Brasília. Além disso, foram impostas restrições adicionais como bloqueio de bens e proibição do uso de redes sociais. A defesa do senador afirma que ele não é réu nem foi condenado, enquanto a oposição critica a medida como abuso de autoridade.

