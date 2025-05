Senador Mourão será ouvido novamente em investigação sobre golpe de Estado Ministro Alexandre de Moraes repreende testemunhas de defesa de Anderson Torres JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 28/05/2025 - 23h26 (Atualizado em 29/05/2025 - 00h42 ) twitter

Mourão deve ser novamente ouvido na ação que apura um suposto plano de golpe de Estado

O senador Hamilton Mourão será convocado mais uma vez no processo que investiga um possível plano de golpe de estado. Durante a sessão, o ministro Alexandre de Moraes repreendeu duas testemunhas ligadas à defesa do ex-ministro Anderson Torres. Antônio Ramirez Lorenzo, ex-secretário executivo do Ministério da Justiça, foi advertido ao afirmar que em reuniões do governo de Jair Bolsonaro nunca ouviu menções a um golpe.

Outra testemunha repreendida foi o tenente-coronel Rosivan Correia de Souza, da Polícia Militar do Distrito Federal, que declarou que a polícia não estava sob a Secretaria de Segurança Pública do DF durante os ataques de 8 de janeiro de 2023. Moraes, relator da ação no Supremo Tribunal Federal, questionou essa afirmação, ressaltando que, em São Paulo, as polícias militar e civil respondem às suas respectivas secretarias.

Hamilton Mourão deve retornar à primeira turma para esclarecer uma ligação com o ex-presidente Jair Bolsonaro antes da audiência. A assessoria de Mourão confirmou o telefonema, alegando que a conversa foi sobre temas gerais. Entretanto, membros do Supremo Tribunal Federal acreditam que a ligação pode indicar uma possível tentativa de obstrução de justiça. A Procuradoria-Geral da República analisará o caso em breve.

