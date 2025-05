Carlo Ancelotti visita centro de treinamento da seleção em Teresópolis, no RJ

Hoje (28), o técnico Carlo Ancelotti conheceu o centro de treinamento da seleção brasileira, em Teresópolis. O italiano se impressionou com a estrutura e até provou o churrasco brasileiro. Ancelotti estava acompanhado de Rodrigo Caetano, diretor de seleções da CBF. O italiano conheceu as instalações na Granja Comary.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!