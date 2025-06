Sete em cada dez brasileiros usam celular para operações bancárias Pesquisa da Febraban destaca crescimento nas transações móveis JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 11/06/2025 - 20h43 (Atualizado em 11/06/2025 - 20h43 ) twitter

Sete em cada dez brasileiros fazem transações bancárias apenas pelo celular, aponta Febraban

Uma pesquisa recente da Federação Brasileira de Bancos revelou que cerca de sete em cada dez brasileiros realizam suas transações bancárias exclusivamente pelo celular. No ano passado, foram registradas mais de 25 bilhões de operações por dispositivos móveis. Entre as transações realizadas via celular, o pagamento por PIX se destaca como o mais utilizado. Além disso, houve um aumento de 8% no número de brasileiros que utilizam aplicativos bancários para suas operações financeiras.

Dona Tereza, cliente bancária há quase quatro décadas, exemplifica essa tendência ao relatar que não visita uma agência há cinco anos, preferindo realizar todas as suas operações pelo celular. Este comportamento reflete uma mudança significativa na forma como os consumidores interagem com serviços bancários no Brasil, priorizando conveniência e acessibilidade oferecidas pelos dispositivos móveis.

