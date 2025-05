Setor de serviços cresce pelo segundo mês consecutivo no Brasil Expansão de 0,3% em março reforça recuperação econômica JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 14/05/2025 - 22h46 (Atualizado em 14/05/2025 - 22h46 ) twitter

Setor de serviços cresce pelo segundo mês seguido no Brasil

O setor de serviços no Brasil cresceu pelo segundo mês consecutivo, com um aumento de 0,3% em março, conforme dados do IBGE. Este segmento é o maior empregador do país e contribui com cerca de 70% do PIB nacional. No acumulado dos últimos dois meses, o crescimento foi de 1,2%.

A área de transportes liderou a expansão, seguida por serviços prestados às famílias e serviços administrativos. Goiás, Rio de Janeiro, Bahia e Paraná foram os estados que mais se destacaram positivamente na comparação entre março e fevereiro. Em contrapartida, Mato Grosso, Amazonas, Pernambuco, Rio Grande do Sul e São Paulo apresentaram resultados menos favoráveis.

