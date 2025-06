Sistema Smart Sampa colabora para mais de mil prisões em São Paulo Reconhecimento facial melhora segurança na capital paulista JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 19/06/2025 - 01h53 (Atualizado em 19/06/2025 - 01h53 ) twitter

Polícia de SP prende mais de 1,1 mil foragidos nos primeiros meses de funcionamento do Smart Sampa

Nos primeiros seis meses de operação, o sistema Smart Sampa ajudou na prisão de mais de 1.153 foragidos em São Paulo. Utilizando reconhecimento facial, o sistema visa aumentar a segurança na cidade.

Os crimes mais comuns entre os detidos incluem roubo, tráfico de drogas, furto e homicídio. Além disso, as câmeras ajudaram a capturar 38 pessoas acusadas ou condenadas por estupro. O prefeito Ricardo Nunes destacou a eficácia do sistema com um índice de assertividade de 99,5%.

Com mais de 31 mil câmeras espalhadas pela cidade, o Smart Sampa busca inibir ações criminosas em uma cidade com histórico significativo de furtos e roubos.

