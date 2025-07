Sites falsos de CNH desviam dinheiro e coletam dados pessoais Golpistas criam páginas fraudulentas que imitam sites oficiais para enganar usuários JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 02/07/2025 - 23h28 (Atualizado em 02/07/2025 - 23h28 ) twitter

Criminosos estão desenvolvendo sites que imitam os oficiais para oferecer serviços relacionados à carteira de habilitação. Essas páginas fraudulentas aparecem em destaque nos resultados de busca e cobram taxas que não garantem a prestação dos serviços, direcionando o dinheiro para contas de golpistas.

Os interessados são induzidos a digitar a senha do GOV.BR e pagar uma taxa de quase R$180 via PIX, valor superior ao oficial. O Ministério dos Transportes alerta que serviços como primeira habilitação, renovação e permissão internacional devem ser solicitados apenas pelo site do DETRAN de cada estado. Um detalhe importante para verificar a autenticidade é o final do endereço eletrônico, que deve ser GOV.BR.

Além do prejuízo financeiro, os golpistas visam obter dados pessoais das vítimas para outras fraudes. Em cursos de formação de condutores na Grande São Paulo, essas fraudes são discutidas em sala de aula para alertar alunos sobre a importância de acessar sites seguros. A Associação Brasileira das Autoescolas reforça o risco associado ao compartilhamento involuntário de informações pessoais com plataformas suspeitas.

Assista ao vídeo - Criminosos criam sites que imitam os oficiais para enganar quem vai tirar ou renovar a CNH

