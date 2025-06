Sobrevivente de acidente aéreo na Índia participa de funeral do irmão Ramesh foi amparado por amigos durante a cerimônia após tragédia aérea JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 19/06/2025 - 01h57 (Atualizado em 19/06/2025 - 01h57 ) twitter

Único sobrevivente de acidente aéreo na Índia participa de funeral do irmão que estava no avião

O único sobrevivente de um acidente aéreo na Índia participou do funeral de seu irmão. O acidente ocorreu na semana passada quando um avião com destino a Londres caiu logo após a decolagem, resultando em 271 mortes.

Durante a cerimônia, Ramesh estava visivelmente emocionado e foi apoiado por amigos. Ele apresentava ferimentos no rosto devido ao acidente. Ramesh conseguiu escapar da aeronave através da porta de emergência. As causas do acidente ainda estão sob investigação pelas autoridades.

