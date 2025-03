STF amplia foro privilegiado para políticos após mandato Decisão do STF permite julgamento de crimes relacionados ao cargo mesmo após fim do mandato JR na TV|Ri7a, a inteligência artifical do R7 12/03/2025 - 00h03 (Atualizado em 12/03/2025 - 00h03 ) twitter

STF amplia abrangência do foro privilegiado e poderá julgar políticos mesmo após o fim do mandato

O Supremo Tribunal Federal decidiu ampliar o alcance do foro privilegiado por sete votos a quatro. Com essa mudança, a Corte poderá julgar deputados, senadores e ministros mesmo após o término de seus mandatos, desde que os crimes tenham ocorrido durante o exercício da função e estejam relacionados ao cargo.

A decisão foi tomada no plenário virtual do STF, estabelecendo que crimes cometidos por políticos enquanto ocupam seus cargos continuam sob a jurisdição do Supremo Tribunal Federal mesmo após deixarem suas funções.

Assista em vídeo - STF amplia abrangência do foro privilegiado e poderá julgar políticos mesmo após o fim do mandato

