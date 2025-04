STF condena mulher por pichação durante atos do 8 de janeiro Débora Rodrigues enfrenta acusações de tentativa de golpe e dano ao patrimônio JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 25/04/2025 - 23h39 (Atualizado em 25/04/2025 - 23h42 ) twitter

Primeira turma do STF forma maioria a favor da condenação de mulher que pichou a estátua da Justiça

A primeira turma do Supremo Tribunal Federal decidiu pela condenação de Débora Rodrigues dos Santos, acusada de pichar a estátua da Justiça em frente ao Tribunal durante os eventos de janeiro. Ela enfrenta acusações de tentativa de golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e deterioração de patrimônio tombado.

O ministro Alexandre de Moraes, relator do caso, sugeriu uma pena de 14 anos de prisão. No entanto, o ministro Luiz Fux apresentou uma opinião divergente, propondo uma pena reduzida de um ano e seis meses. Este voto levanta questões sobre a extensão das penas que o STF tem aplicado a outros condenados pelos mesmos eventos. A duração definitiva da prisão será estabelecida ao término do julgamento, previsto para encerrar em maio no plenário virtual.

Assista em vídeo - Primeira turma do STF forma maioria a favor da condenação de mulher que pichou a estátua da Justiça

