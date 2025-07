STF decidirá sobre legalidade da revogação do decreto do IOF Ministro Alexandre de Moraes relatará o caso no Supremo JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 02/07/2025 - 00h06 (Atualizado em 02/07/2025 - 00h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

STF decidirá se derrubada do decreto que aumenta o IOF é legal

O Supremo Tribunal Federal analisará se a revogação do decreto que aumentava o IOF foi legal, após o Congresso Nacional anular a medida. A Advocacia-Geral da União levou o caso ao STF, alegando que a decisão compromete a separação de poderes. O ministro Alexandre de Moraes será o relator do processo.

Esta é a segunda ação sobre o tema no Supremo, com o PSOL também contestando a decisão do Congresso. O governo defende que houve interferência indevida nas atribuições do poder executivo. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, aguarda diálogo com Hugo Mota, presidente da Câmara, para discutir o imposto.

A medida tem intensificado tensões entre os poderes executivo e legislativo. Parlamentares consideram que judicializar a política pode impactar projetos governamentais no Congresso.

Assista ao vídeo - STF decidirá se derrubada do decreto que aumenta o IOF é legal

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!