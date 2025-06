STF discute obrigatoriedade do pagamento de emendas parlamentares pelo Executivo Presidentes da Câmara e do Senado enviam advogados para audiência sobre emendas JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 27/06/2025 - 23h29 (Atualizado em 27/06/2025 - 23h29 ) twitter

O Supremo Tribunal Federal realizou uma audiência pública para discutir a obrigatoriedade do pagamento de emendas parlamentares pelo Executivo. Convocada pelo ministro Flávio Dino, relator dos processos sobre o tema, a sessão não contou com a presença dos presidentes da Câmara e do Senado. Em vez disso, Hugo Motta e Davi Alcolumbre enviaram advogados para defender a constitucionalidade das emendas.

O orçamento atual destina mais de R$ 58 bilhões para emendas impositivas, que são projetadas para beneficiar 92% dos municípios brasileiros. Essas emendas garantem a participação de partidos de oposição na alocação de recursos públicos, protegendo as minorias parlamentares.

A discussão ocorre após o Congresso Nacional anular um decreto que aumentava as alíquotas do IOF. Parlamentares acusam o Executivo e o STF de tentarem reduzir a influência legislativa sobre o orçamento, alegação refutada por Flávio Dino. O debate sobre emendas impositivas é recorrente em diferentes governos e continuará sendo relevante no cenário político brasileiro.

