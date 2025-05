STF formaliza acusação contra sete investigados por suposta trama golpista pós-eleições Grupo acusado de desinformação pertence ao "núcleo quatro" de organização criminosa JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 06/05/2025 - 23h38 (Atualizado em 06/05/2025 - 23h38 ) twitter

A primeira turma do Supremo Tribunal Federal formalizou a acusação contra sete investigados por envolvimento em uma suposta tentativa de golpe após as eleições de 2022. Os indivíduos fazem parte do “núcleo quatro” de uma organização criminosa, acusada de minar a confiança nas urnas eletrônicas e no processo eleitoral brasileiro, além de promover instabilidade visando facilitar um golpe de estado.

O ministro Alexandre de Moraes destacou a conexão entre as ações dos envolvidos e um núcleo político que inclui o ex-presidente Jair Bolsonaro. A decisão foi unânime entre os ministros Flávio Dino, Luiz Fux, Carmen Lúcia e Cristiano Zanin. Os réus responderão por crimes como organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de estado.

Com essa decisão, o total de réus relacionados à tentativa golpista chega a 21. O processo avança para a fase de instrução, onde as defesas terão amplo acesso às provas e poderão solicitar novos elementos probatórios e listar testemunhas para depor.

