STF impõe novas restrições a Jair Bolsonaro no uso de redes sociais Ministro Alexandre de Moraes amplia proibição para incluir entrevistas e transmissões online JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 22/07/2025 - 08h48 (Atualizado em 22/07/2025 - 08h48 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Ministro Alexandre de Moraes reforça proibição para Jair Bolsonaro usar as redes sociais

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), reforçou as restrições ao ex-presidente Jair Bolsonaro no uso de redes sociais. A decisão agora inclui a proibição de participação em entrevistas ou transmissões que possam ser divulgadas online por terceiros. Caso descumpra as medidas, Bolsonaro pode enfrentar prisão preventiva.

Os advogados do ex-presidente têm um prazo de 24 horas para justificar o descumprimento das medidas cautelares impostas. Durante uma reunião no Congresso Nacional, parlamentares do Partido Liberal manifestaram apoio a Bolsonaro e discutiram formas de evitar que ele perca seu mandato.

Assista ao vídeo - Ministro Alexandre de Moraes reforça proibição para Jair Bolsonaro usar as redes sociais

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!