STF impõe penas a Carla Zambelli e hacker Delgatti por invasão cibernética Deputada enfrenta dez anos de prisão e possível perda de mandato JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 14/05/2025 - 22h52 (Atualizado em 14/05/2025 - 22h52 )

Em decisão unânime, 1ª Turma do STF condena Carla Zambelli por invasão aos sistemas do CNJ

A 1ª Turma do Supremo Tribunal Federal decretou a condenação da deputada federal Carla Zambelli e do hacker Walter Delgatti Neto pelo acesso não autorizado aos sistemas do Conselho Nacional de Justiça. Enquanto Zambelli recebeu pena de dez anos de prisão com possibilidade de perder o mandato, Delgatti foi sentenciado a oito anos e três meses de prisão. Ambos têm de arcar com uma indenização de R$ 2 milhões por danos morais e coletivos.

A efetivação da cassação do mandato de Zambelli ainda depende da validação pela Câmara dos Deputados. Zambelli rejeitou qualquer envolvimento com a invasão, porém, Delgatti confessou o ato ao sistema judiciário, revelando que seguiu instruções da própria deputada.

