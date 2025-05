STF interroga ex-comandante da FAB sobre tentativa de golpe Depoimento revela conhecimento de Bolsonaro sobre segurança das urnas em 2022 JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 21/05/2025 - 23h24 (Atualizado em 21/05/2025 - 23h24 ) twitter

STF interroga ex-comandante da Aeronáutica em ação que investiga suposta trama golpista

O Supremo Tribunal Federal interrogou Carlos de Almeida Baptista Júnior, ex-comandante da Força Aérea Brasileira, no âmbito da investigação sobre uma suposta tentativa de golpe de Estado. Baptista Júnior afirmou que Jair Bolsonaro foi informado sobre a segurança das urnas eletrônicas antes do segundo turno das eleições de 2022. Mesmo assim, o ex-presidente teria articulado uma reunião para discutir um decreto golpista.

Durante o encontro, o general Freire Gomes declarou que prenderia Bolsonaro se a proposta avançasse. Baptista Júnior também relatou que o comandante da Marinha, Almir Garnier, não se opôs ao documento discutido. Ele recusou-se a receber o documento e deixou a reunião.

As declarações reforçam as acusações da Procuradoria Geral da República sobre uma tentativa orquestrada de impedir a posse do presidente eleito. Baptista Júnior é uma das testemunhas na ação penal relacionada ao caso.

