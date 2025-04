STF intima Bolsonaro em hospital por suposta tentativa de golpe Intimação ocorre após participação do ex-presidente em transmissão ao vivo JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 24/04/2025 - 00h43 (Atualizado em 24/04/2025 - 00h51 ) twitter

STF intima Bolsonaro em hospital sobre início de ação por suposta tentativa de golpe de Estado

O Supremo Tribunal Federal intimou o ex-presidente Jair Bolsonaro no hospital em Brasília, onde ele está internado, sobre o início de uma ação por uma suposta tentativa de golpe de Estado. Inicialmente, a comunicação formal foi adiada devido à cirurgia à qual Bolsonaro foi submetido. No entanto, após ele participar de uma transmissão ao vivo pela internet, o ministro Alexandre de Moraes entendeu que já era possível realizar a intimação.

Em 11 de abril, a Corte havia determinado que Bolsonaro e outras sete pessoas do chamado Núcleo 1 deveriam ser intimados para apresentar defesa no processo. A participação do ex-presidente em atividades públicas foi considerada suficiente para prosseguir com a citação.

