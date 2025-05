STF mantém ação contra Alexandre Ramagem por tentativa de golpe Decisão unânime inclui acusações graves contra o deputado JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 11/05/2025 - 00h33 (Atualizado em 11/05/2025 - 00h33 ) twitter

Primeira turma do STF mantém ação contra o deputado Alexandre Ramagem por tentativa de golpe

A ministra Cármen Lúcia votou, neste sábado (10), para manter parte da ação contra o deputado Alexandre Ramagem por tentativa de golpe. Com seu voto, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal decidiu, por unanimidade, que ele responderá por golpe de estado, organização criminosa armada e tentativa de abolição do estado democrático de direito.

O voto foi crucial para a decisão unânime do tribunal. As acusações enfrentadas por Ramagem são sérias e envolvem a integridade do sistema democrático brasileiro.

