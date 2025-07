STF ouve testemunhas sobre suposta tentativa de golpe de Estado Depoimentos revelam tentativas de associar Lula a grupos criminosos JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 14/07/2025 - 23h59 (Atualizado em 14/07/2025 - 23h59 ) twitter

STF começa a ouvir as testemunhas dos réus de três núcleos da suposta tentativa de golpe

O Supremo Tribunal Federal iniciou os depoimentos das testemunhas ligadas aos réus dos núcleos dois, três e quatro da investigação sobre a suposta tentativa de golpe de estado. Entre os depoentes estão Adiel Pereira Alcântara, ex-coordenador de Inteligência da Polícia Rodoviária Federal; Eder Lindsay Magalhães Balbino, empresário envolvido em estudos para questionar as urnas eletrônicas; e Clebson Ferreira de Paula Vieira, analista do Ministério da Justiça no governo Bolsonaro.

Ferreira de Paula Vieira revelou ter recebido uma solicitação para associar o então candidato Lula a facções criminosas no Rio de Janeiro. Além disso, Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro e delator no caso, reafirmou que Bolsonaro elaborou um documento prevendo a prisão de autoridades e novas eleições para se manter no poder. Jair Bolsonaro, réu em outro núcleo da investigação, defendeu-se nas redes sociais, alegando perseguição sistemática contra ele.

