STF proíbe uso de fardas por militares em interrogatórios sobre tentativa de golpe

RESUMO DA NOTÍCIA STF proíbe uso de fardas por militares durante interrogatórios sobre tentativa de golpe.

Decisão visa individualizar a acusação, sem implicar o Exército como instituição.

Militares são acusados de planejar ações contra autoridades, incluindo sequestros.

Testemunhos de oficiais revelam contatos com ex-presidente Jair Bolsonaro e discussões polêmicas.

Moraes proíbe que réus usem farda durante interrogatórios sobre suposta tentativa de golpe

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, decidiu que réus militares não podem usar fardas durante interrogatórios relacionados à investigação sobre a tentativa de golpe de Estado. A maioria dos militares envolvidos pertence às forças especiais do Exército.

A decisão foi questionada pelas defesas, mas um juiz auxiliar esclareceu que a ordem visa individualizar a acusação aos militares sem implicar o Exército como instituição. Os réus são acusados de planejar ações táticas como monitoramento de alvos e possíveis sequestros de figuras públicas, incluindo o presidente Lula e o vice-presidente Geraldo Alckmin.

Durante os depoimentos, o tenente-coronel Hélio Ferreira Lima admitiu ter elaborado um documento sobre a prisão preventiva de ministros do Supremo, alegando tratar-se apenas de uma hipótese teórica. O general Estevam Teófilo Gaspar de Oliveira reconheceu ter se encontrado com o ex-presidente Jair Bolsonaro, mas negou discussões sobre um golpe.

Após as audiências, as defesas e a Procuradoria Geral da República apresentarão suas considerações ao processo. Em seguida, serão apresentadas as alegações finais e o julgamento do núcleo três será agendado.

