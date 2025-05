STF reabre prazo para adesão a acordo sobre perdas econômicas Poupadores têm mais dois anos para buscar compensação por planos das décadas de 80 e 90 JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 24/05/2025 - 01h55 (Atualizado em 24/05/2025 - 01h55 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

STF reabre prazo para quem perdeu dinheiro com planos econômicos das décadas de 80 e 90

O Supremo Tribunal Federal decidiu prorrogar por dois anos o prazo para poupadores afetados pelos planos econômicos das décadas de 1980 e 1990 aderirem a um acordo de ressarcimento. A medida busca dar mais tempo para que aqueles que sofreram perdas financeiras possam buscar compensação devido a perdas inflacionárias e congelamentos de valores nas cadernetas de poupança.

Os planos Bresser, Verão, Collor I e Collor II resultaram em prejuízos significativos para muitos poupadores. Já foram registradas 326 mil adesões ao acordo, totalizando mais de R$ 5 bilhões em indenizações. A decisão foi tomada no plenário virtual do STF, onde prevaleceu o voto do ministro Cristiano Zanin, seguido por outros sete ministros. Edson Fachin e Luiz Roberto Barroso se declararam impedidos de votar.

A Corte reafirmou a constitucionalidade dos planos econômicos e validou ações judiciais individuais e coletivas relacionadas às perdas inflacionárias. Em um depoimento pessoal, um poupador relembrou as dificuldades enfrentadas na época devido ao confisco de valores significativos.

Assista em vídeo - STF reabre prazo para quem perdeu dinheiro com planos econômicos das décadas de 80 e 90

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!