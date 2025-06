STF responsabiliza redes sociais por postagens violentas Plataformas devem remover conteúdos ofensivos sem ordem judicial JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 26/06/2025 - 22h36 (Atualizado em 26/06/2025 - 23h38 ) twitter

O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que redes sociais são responsáveis por postagens violentas ou criminosas feitas por usuários. A decisão exige que plataformas removam esses conteúdos sem necessidade de ordem judicial. O julgamento declarou parcialmente inconstitucional o artigo 19 do marco civil da internet, que antes exigia ordem judicial para remoção de postagens ofensivas.

O presidente do STF, ministro Luiz Roberto Barroso, afirmou que a decisão não invade competências do Legislativo e estabelece critérios até que novas leis sejam aprovadas. Oito ministros votaram a favor da inconstitucionalidade parcial do artigo, enquanto três foram contrários.

As plataformas devem remover imediatamente conteúdos relacionados a racismo, pedofilia, discurso de ódio, incitação à violência, atos antidemocráticos e crimes de terrorismo. Provedores que atuam como lojas virtuais serão responsabilizados conforme o código de defesa do consumidor.

