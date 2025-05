STF torna réus 10 dos 12 denunciados do chamado ‘núcleo três’ da suposta tentativa de golpe Militares e um policial federal são acusados de envolvimento em trama golpista JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 20/05/2025 - 22h55 (Atualizado em 20/05/2025 - 23h59 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

STF torna réus 10 dos 12 denunciados do chamado ‘núcleo três’ da suposta tentativa de golpe

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) aceitou a denúncia contra dez membros do chamado ‘núcleo três’, acusados de planejar uma tentativa de golpe de Estado. O grupo inclui nove militares e um agente da Polícia Federal, enquanto dois denunciados foram absolvidos.

A decisão ocorreu após duas sessões de análise do caso, com a subprocuradora-geral da República representando o procurador-geral Paulo Gonet. O relator, ministro Alexandre de Moraes, votou pela absolvição de dois acusados, mas aceitou a denúncia contra os demais. Os acusados enfrentam acusações de tentativa de abolição violenta do Estado democrático de direito e outros crimes.

Os advogados de defesa negaram qualquer envolvimento dos seus clientes e questionaram a validade de uma delação premiada relacionada ao caso. O julgamento será conduzido pelo STF, que já aceitou denúncias contra outros núcleos envolvidos na suposta trama golpista, incluindo figuras de destaque como o ex-presidente Jair Bolsonaro.

Assista em vídeo - STF torna réus 10 dos 12 denunciados do chamado ‘núcleo três’ da suposta tentativa de golpe

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!