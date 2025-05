STJD investiga Bruno Henrique por suposta manipulação em jogo contra o Santos Jogador do Flamengo é suspeito de receber cartão amarelo intencional para favorecer apostadores JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 07/05/2025 - 23h27 (Atualizado em 07/05/2025 - 23h27 ) twitter

Jogador Bruno Henrique, do Flamengo, será investigado por suspeita de manipulação de resultados

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva iniciou uma investigação sobre Bruno Henrique, jogador do Flamengo, após indiciamento pela Polícia Federal por suspeita de manipulação de resultados. Ele é acusado de ter recebido um cartão amarelo intencionalmente em uma partida contra o Santos para beneficiar apostadores, incluindo seu irmão.

O auditor designado pelo presidente do STJD tem até 30 dias para concluir o relatório final com base nas provas coletadas pela Polícia Federal. Apesar das acusações, não foi solicitada a suspensão preventiva do atleta, permitindo que ele continue atuando pelo Flamengo até a resolução do caso. A defesa de Bruno Henrique nega qualquer envolvimento do jogador em esquemas de apostas.

