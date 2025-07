Sudeste segue sem chuva; Nordeste enfrenta instabilidades Capitais do Sudeste permanecem secas enquanto litoral nordestino tem risco de temporais JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 15/07/2025 - 00h16 (Atualizado em 15/07/2025 - 00h16 ) twitter

Previsão do tempo: capitais do Sudeste devem ficar sem chuva até sexta (18)

Até o final da semana, as capitais do Sudeste do Brasil continuarão sem chuvas, mantendo o tempo seco na região. Em São Paulo e no Rio de Janeiro, a terça-feira será ensolarada com temperaturas subindo para máximas de 24 e 26 graus. Em João Pessoa, a temperatura atinge 27 graus com possibilidade de pancadas de chuva a qualquer hora.

No litoral do Nordeste, a umidade oceânica intensifica as instabilidades climáticas nesta terça-feira, aumentando o risco de temporais entre Recife e Natal. No interior do país, o ar seco predomina, reduzindo a umidade relativa durante a tarde.

As temperaturas em outras cidades variam: Porto Alegre chega a 21 graus, Belo Horizonte atinge 24 graus, Campo Grande 29 graus, Aracaju 27 graus e Manaus pode alcançar até 31 graus. Em Maria da Fé (MG) e Barra Velha (SC), o tempo permanece firme e ensolarado com máximas entre 20 e 22 graus.

