Suprema Corte dos EUA autoriza restrição a pessoas transgênero nas Forças Armadas Decisão permite ao governo Trump retomar política militar anterior 06/05/2025 - 23h16

Suprema Corte autoriza os EUA a barrar o recrutamento de pessoas transgênero nas Forças Armadas

A Suprema Corte dos Estados Unidos autorizou o governo de Donald Trump a impedir que pessoas transgênero sirvam nas forças armadas do país. Esta decisão permite a retomada de uma política semelhante à adotada durante o primeiro mandato do ex-presidente republicano. O Departamento de Justiça justificou a medida citando preocupações sobre a eficácia militar caso pessoas transgênero façam parte do serviço. Ainda não há data definida para a implementação da nova regra.

