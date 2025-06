Suprema Corte dos EUA decide a favor de Trump em caso de cidadania Trump alerta sobre possível ataque ao Irã e comenta sobre cessar-fogo em Gaza JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 27/06/2025 - 23h26 (Atualizado em 27/06/2025 - 23h26 ) twitter

Trump afirma que pode voltar a atacar o Irã se o país seguir com o programa atômico

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, mencionou a possibilidade de um cessar-fogo entre Israel e o Hamas em até uma semana. Além disso, ele celebrou uma decisão da Suprema Corte que impede juízes de instâncias inferiores de bloquear ordens executivas presidenciais. O caso em questão envolvia o direito à cidadania para pessoas nascidas em solo americano, tema que Trump tentou modificar através de uma ordem executiva.

A decisão da Suprema Corte não altera a Constituição quanto à cidadania por nascimento, mas impede a suspensão de ordens executivas por decisões estaduais. As propostas de mudança na cidadania devem ser discutidas em outubro. Em uma coletiva de imprensa, Trump mencionou a possibilidade de retaliação contra o Irã caso o país continue com seu programa nuclear e criticou o líder iraniano. Trump também encerrou negociações comerciais com o Canadá devido a tarifas impostas sobre serviços digitais, prometendo divulgar novas taxas em breve. Durante um evento com líderes africanos, ele expressou otimismo sobre o fim do conflito em Gaza.

