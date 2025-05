Suspeita de envolvimento em assassinato de professora se entrega à polícia Investigada teria ajudado a abandonar o carro da vítima em São Paulo JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 12/05/2025 - 23h21 (Atualizado em 12/05/2025 - 23h21 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Investigada por participar do assassinato de professora em SP se entrega à polícia

A polícia de São Paulo continua em busca de um suspeito relacionado ao assassinato de uma professora na cidade. Nesta segunda-feira, Jane Maria da Silva, investigada por ajudar a abandonar o carro da vítima, entregou-se às autoridades no departamento de homicídios. Segundo as investigações, ela teria colaborado no descarte do veículo.

João Paulo Bourquin, que aparece ao lado dela em imagens gravadas, foi detido na semana anterior. No domingo, Rosemberg Joaquim de Santana foi capturado por policiais em um galpão na zona sul da cidade após uma denúncia anônima. Ele nega envolvimento no homicídio, afirmando apenas estar presente no local.

Outro suspeito, Ivo Rezende dos Santos, permanece foragido com prisão preventiva decretada. As investigações indicam que o crime foi motivado por ciúme e interesses financeiros envolvendo a ex-companheira da vítima, Fernanda Fazio. A professora Fernanda Bonin foi morta no dia 27 de abril após ser atraída para ajudar Fazio com problemas mecânicos no carro. As crianças podem ter presenciado o crime. Fernanda Fazio foi detida na última sexta-feira e manteve-se em silêncio durante a prisão. As defesas dos suspeitos não foram localizadas.

Assista em vídeo - Investigada por participar do assassinato de professora em SP se entrega à polícia

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!