Suspeito de ataque a viatura da PM é morto em ação policial em São Paulo Denúncia anônima levou polícia a condomínio na zona leste da capital paulista JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 08/05/2025 - 23h05 (Atualizado em 08/05/2025 - 23h05 )

Suspeito de envolvimento em ataque a uma viatura da PM é morto em operação policial em SP

Um homem suspeito de participar de um ataque a uma viatura da Polícia Militar em São Paulo foi morto durante uma operação policial. A ação ocorreu após uma denúncia anônima que levou os agentes a um condomínio na Zona Leste da cidade. De acordo com a polícia, o suspeito reagiu e houve uma troca de tiros, resultando em sua morte enquanto era levado ao hospital.

As investigações identificaram Edmilson Barreto de Oliveira, de 36 anos, como um dos atiradores envolvidos no ataque. Ele estava escondido em uma área de mata dentro da comunidade onde o carro usado no crime foi abandonado. Imagens de câmeras de segurança capturaram o momento do ataque, que deixou um cabo ferido na cabeça. O major que estava no veículo não foi atingido.

A polícia acredita que três pessoas participaram do ataque e continua a busca pelos outros dois envolvidos. A principal linha de investigação sugere que o crime pode ter sido uma tentativa de execução. Edmilson já tinha antecedentes criminais por assassinato, porte ilegal de arma e roubo, além de suspeitas de envolvimento em outros crimes, incluindo a morte de um policial em 2015.

