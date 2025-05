Suspeito de perseguição e incêndio é preso em Itapevi Vítima possuía medida protetiva; incêndio ocorreu durante viagem JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 02/05/2025 - 23h32 (Atualizado em 02/05/2025 - 23h32 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Stalking: polícia localiza e prende suspeito de perseguir e incendiar a casa de uma mulher

Após mais de um mês de buscas, a polícia de São Paulo prendeu um homem acusado de perseguir e incendiar a casa de uma jovem em Itapevi, na Grande SP. A vítima já possuía uma medida protetiva contra ele e escapou ilesa porque estava viajando no momento do ataque.

Imagens de segurança mostram o suspeito invadindo a residência antes do incêndio. A jovem encontrou um gravador escondido pelo acusado em sua casa semanas antes do incidente. Outras oito famílias que moravam no local conseguiram evacuar a tempo.

O crime foi registrado como stalking, que pode resultar em até dois anos de prisão e multa. Dados nacionais indicam que esse tipo de crime ocorre frequentemente no Brasil.

Assista em vídeo - Stalking: polícia localiza e prende suspeito de perseguir e incendiar a casa de uma mulher

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!