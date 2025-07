Suspeitos são presos por desvio de mais de R$ 100 milhões de agência bancária em Belém (PA) Investigação aponta uso de documentos falsos para justificar depósitos JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 09/07/2025 - 00h53 (Atualizado em 09/07/2025 - 00h53 ) twitter

Suspeitos são presos por desvio de mais de R$ 100 milhões de agência bancária em Belém (PA)

Dois homens foram detidos em Minas Gerais, suspeitos de participarem no desvio de mais de R$ 100 milhões de uma agência bancária localizada em Belém, Pará. Bruno Marques, de 28 anos, estava prestes a sacar R$ 2 milhões em Belo Horizonte quando foi preso. Yuri Moraes, de 24 anos, também foi detido.

A operação policial, que já monitorava os suspeitos por solicitação do banco, descobriu que o dinheiro em questão havia sido desviado de clientes na semana anterior. Para justificar o depósito, a dupla teria utilizado documentos falsos referentes à venda de um imóvel.

O esquema criminoso envolveu um ataque cibernético, no qual um gerente de banco no Maranhão obteve senhas de clientes de uma agência em Belém. Isso permitiu a distribuição fraudulenta de R$ 107 milhões em contas de diversos bancos em pelo menos dez estados. Até o momento, R$ 66 milhões foram recuperados, e as investigações continuam para identificar outros envolvidos.

