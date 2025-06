Suspeitos são presos por vender armas em redes sociais Investigação revela comércio ilegal de revólveres e pistolas online JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 04/06/2025 - 23h55 (Atualizado em 04/06/2025 - 23h55 ) twitter

Homens são presos suspeitos de vender armas de até R$ 10 mil pelas redes sociais

Dois homens foram presos sob suspeita de vender armas por meio de redes sociais. Em uma operação coordenada, policiais surpreenderam um dos suspeitos em sua residência. Os detidos são Davi Sattim e Diego Tavares de Pino; um terceiro suspeito continua foragido.

As investigações mostraram que o comércio ilegal ocorria em grupos fechados online, onde revólveres e pistolas eram oferecidos com preços variando entre R$ 3.800 e R$ 10 mil. Fotos e vídeos dos produtos eram trocados via aplicativos de mensagens.

Essas armas eram frequentemente destinadas a atividades criminosas como roubos e homicídios. Dados do Ministério da Justiça indicam que, entre janeiro e abril, foram apreendidas 35.186 armas no Brasil, com mais de 4.500 confiscadas apenas em São Paulo. Os suspeitos enfrentarão acusações de associação criminosa e tráfico de armas enquanto as autoridades continuam investigando para identificar outros envolvidos no esquema.

