Lula defende regulação das redes sociais e faz balanço do governo antes de viagem à França

O presidente Lula viajou nesta terça-feira (3) para a França, onde vai participar da terceira Conferência das Nações Unidas sobre o Oceano. Mais cedo, Lula conversou com a imprensa. Ele defendeu a regulação das redes sociais e fez um balanço do governo.



