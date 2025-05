Taça do Super Mundial de Clubes é exibida no Museu do Flamengo Flamenguistas visitam a taça enquanto lamentam derrota recente no Brasileirão JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 05/05/2025 - 23h30 (Atualizado em 05/05/2025 - 23h30 ) twitter

Exposta no Brasil, taça do Super Mundial de Clubes ficará no Museu do Flamengo até esta terça (6)

A taça do Super Mundial de Clubes está em exposição no Museu do Flamengo, no Rio de Janeiro, até amanhã. Torcedores do Flamengo aproveitaram a oportunidade para visitar o troféu, mas ainda lamentam a recente derrota no Campeonato Brasileiro, que encerrou a invencibilidade do time.

O Flamengo perdeu para o Atlético Mineiro no Mineirão, com um gol marcado por um antigo ídolo do clube. Para recuperar a confiança dos torcedores e buscar a liderança do Brasileirão, o time já iniciou os treinos no centro de treinamento. No entanto, Everton Cebolinha, Varela e Gonzalo Plata ainda são dúvidas para o próximo jogo da Libertadores devido a lesões.

O clube carioca também está em busca de reforços. Jorginho, meio-campista brasileiro naturalizado italiano, está próximo de assinar um pré-contrato, desde que sua rescisão com o Arsenal seja concretizada. A expectativa é que ele integre a equipe no Super Mundial de Clubes em junho.

Além do Flamengo, outros clubes brasileiros como Fluminense, Botafogo e Palmeiras participarão do torneio nos Estados Unidos. O troféu ficará disponível para visitação até amanhã na sede do Flamengo antes de seguir para a competição.

