Tarifa dos EUA impacta exportação de carne e frigoríficos em MS interrompem atividades
Quase metade da produção sul-mato-grossense foi vendida para o mercado americano
JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7
16/07/2025 - 00h02

Tarifaço de Trump impacta exportação de carne e frigoríficos do MS interrompem atividades

A decisão dos Estados Unidos de impor uma tarifa de 50% impacta um dos produtos mais exportados pelo Brasil: a carne. Em Mato Grosso do Sul, os quatro maiores frigoríficos do estado já interromperam as atividades. Este ano, quase metade da produção sul-mato-grossense foi vendida para o mercado americano. O sindicato das indústrias de carnes do estado afirma que a taxação de 50% para produtos brasileiros torna a exportação insustentável. Com a suspensão das atividades, os cortes que seriam vendidos para os Estados Unidos vão precisar ser destinados para outros mercados.

