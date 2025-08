Tarifas dos EUA afetam economia brasileira; governo busca soluções Empresas aguardam medidas do governo para enfrentar tarifas americanas JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 02/08/2025 - 01h55 (Atualizado em 02/08/2025 - 01h55 ) twitter

RESUMO DA NOTÍCIA Governo brasileiro ainda não anunciou medidas para apoiar empresas afetadas pelas tarifas dos EUA.

Mineradora em Goiás, que exporta vermiculita, viu queda nas vendas devido às tarifas americanas.

Ceará é o estado mais impactado, com mais da metade de suas exportações destinadas aos EUA.

Discussões políticas dificultam negociações e a oposição pede ações imediatas para evitar danos à economia.

Governo ainda não definiu como vai ajudar empresas brasileiras atingidas pelo tarifaço

O governo brasileiro ainda não anunciou medidas para apoiar empresas e agricultores prejudicados pelas tarifas impostas pelos Estados Unidos. A situação tem gerado crescente preocupação no setor produtivo.

O Ceará é apontado como o estado mais afetado, com mais da metade de suas exportações de produtos como aço, frutas e pescados destinadas aos Estados Unidos. Segundo um estudo da FIESP, o impacto das tarifas pode reduzir o crescimento da economia brasileira em 0,2% neste ano e em 0,38% no próximo ano.

Políticos e empresários acreditam que as negociações entre Brasil e Estados Unidos estão prejudicadas por divergências políticas. Eles defendem a continuidade do diálogo e a implementação de medidas imediatas para mitigar os danos econômicos. A oposição critica a postura do governo e cobra ações concretas para evitar prejuízos maiores à economia brasileira.

